بتسجيله هدفين.. "فراس البريكان" يحصد جائزة رجل مباراة الأخضر أمام إندونيسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي الأول فراس البريكان "رجل المباراة" في مباراة الأخضر مع إندونيسيا، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.

وقاد البريكان الأخضر إلى فوز ثمين على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهذا الانتصار مهّد الطريق للمنتخب السعودي نحو المونديال القادم، الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجّل "البريكان" هدفين من أهداف الأخضر السعودي.

وتصدّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين بقي رصيد إندونيسيا خاليًا من النقاط، بانتظار خوض المنتخب العراقي مباراته الأولى في المجموعة.

وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة، السبت المقبل، حيث يلتقي العراق مع إندونيسيا، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة، الثلاثاء المقبل، لقاء المنتخب السعودي مع العراق.