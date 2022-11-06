نيوكاسل يضرب ساوثهامبتون برباعية .. ومانشستر يونايتد يتعثر أمام أستون فيلا

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزاً وحيداً فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر .