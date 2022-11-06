نيوكاسل يضرب ساوثهامبتون برباعية .. ومانشستر يونايتد يتعثر أمام أستون فيلا

واصل نيوكاسل يونايتد نتائجه الإيجابية وعروضه القوية في بطولة "البريميرليغ"، وحافظ على تواجده وسط الكبار في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 1 على مضيفه ساوثهامبتون، يوم الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز .
وبادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق ميجيل ألميرون في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميلاه كريس وود وجوزيف ويلوك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و62 على الترتيب.
وأحرز رومان بيرود هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 89، لكن برونو غيمارايش أضاف الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق انتصاره السابع في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزاً وحيداً فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر .
و فشل مانشستر يونايتد في اغتنام فرصة الارتقاء إلى المركز الرابع بخسارته من مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك "، في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة .
وتناوب على أهداف الفائز كل من الجامايكي بايلي والفرنسي ديان ورامسي (7 و11 و49)، بينما جاء هدف مانشستر يونايتد بفضل لاعب أستون فيلا رامسي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه (45).
وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي خاض لقائه الأول تحت قيادة إيمري الذي تولى المسؤولية خلفاً للمدرب ستيفن جيرارد، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب ، في حين وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
وتغلب أرسنال على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج"،في قمة مباريات الجولة الـ15 من "البريمير ليغ" ، ليستعيد بذلك صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي .
ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه البرازيلي غابرييل ماجاليس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.
وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة، ليستعيد الصدارة وفارق النقطتين أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الفائز أمس البست على فولهام بنتيجة 2-1، في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.
وشهدت مباريات في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة، أيضاً فوز كريستال بالاس 2 - 1 على مضيفه وست هام يونايتد.