بنفيكا البرتغالي يرفض عرضًا ضخمًا من نيوم السعودي لضم آرثر كابرال

ويلعب آرثر صاحب الـ26 عامًا، لنادى بنفيكا منذ أغسطس 2023 قادماً من فيورنتينا، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 14 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات العالمية.