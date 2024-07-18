بنفيكا البرتغالي يرفض عرضًا ضخمًا من نيوم السعودي لضم آرثر كابرال

رفضت إدارة نادى بنفيكا البرتغالي عرضًا ضخماً من نادى نيوم السعودي للتعاقد مع البرازيلي آرثر كابرال، بالموسم المقبل.
وبحسب ما نقل حسابdiario de transfer" " على موقع (إكس) فإن بنفيكا رفض عرضاً بقيمة 20 مليون يورو من نادي نيوم، لضم آرثر كابرال هذا الصيف.
وأشارت ذات التقارير إلى أن النادي السعودي عرض أيضاً على اللاعب البرازيلي مبلغ يقدر بـ5 ملايين يورو سنوياً لإقناعه بالانتقال للدوري السعودي.
وسبق أن أبدى نادي القادسية أيضاً اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويلعب آرثر صاحب الـ26 عامًا، لنادى بنفيكا منذ أغسطس 2023 قادماً من فيورنتينا، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 14 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات العالمية.