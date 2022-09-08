منتخب الجزائر يتوج بطلاً لكأس العرب للناشئين 2022

بحضور وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية، عبدالرزاق سبقاق، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 عبدالحكيم الشلماني، توج منتخب الجزائر بلقب النسخة الرابعة، بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية أمس الخميس.
وجاء هدف منتخب المغرب عن طريق اللاعب محمد أرشيدي، بينما تعادل منتخب الجزائر بوساطة اللاعب إسماعيل الطيب، وذلك على ملعب السيق.
واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي منحت الانتصار واللقب لمنتخب الجزائر بعد الفوز 4-2.
وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، اللاعب مسلم أناتوف من منتخب الجزائر، بينما فاز طلال حاجي من منتخب السعودية بجائزة هداف البطولة، كما حصل طه بنغزيل من منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس مرمى.