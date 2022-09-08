منتخب الجزائر يتوج بطلاً لكأس العرب للناشئين 2022

بحضور وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية، عبدالرزاق سبقاق، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 عبدالحكيم الشلماني، توج منتخب الجزائر بلقب النسخة الرابعة، بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية أمس الخميس.