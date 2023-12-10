حصرياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. كأس العالم للأندية على قنوات "SSC" و"شاهد"

من جانبها، استعدت قنوات SSC للحدث بإقامة أستوديوهات خاصة من ملاعب البطولة بتواجد نخبة مميزة من المعلقين والمحللين والمقدمين، وشبكة مراسلي القنوات، بالإضافة لبرنامج يومي (هلا بالأبطال) الذي يبث مباشرة من أبرز الأماكن السياحية في مدينة جدة. في موازاة ذلك، يُبث برنامج (موجز المونديال) من الأستوديوهات الرئيسية من الرياض.