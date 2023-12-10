حصرياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. كأس العالم للأندية على قنوات "SSC" و"شاهد"

تنقل قنوات "SSC" ومنصة "شاهد" - حصرياً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.
ويشارك في البطولة 7 أندية هي: فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الانجليزي، الأهلي المصري، أوراوا ريد دايموند الياباني، كلوب ليون المكسيكي، أوكلاند النيوزلندي، والاتحاد السعودي (مستضيف البطولة).
من جانبها، استعدت قنوات SSC للحدث بإقامة أستوديوهات خاصة من ملاعب البطولة بتواجد نخبة مميزة من المعلقين والمحللين والمقدمين، وشبكة مراسلي القنوات، بالإضافة لبرنامج يومي (هلا بالأبطال) الذي يبث مباشرة من أبرز الأماكن السياحية في مدينة جدة. في موازاة ذلك، يُبث برنامج (موجز المونديال) من الأستوديوهات الرئيسية من الرياض.
وتتوفر كافة تفاصيل الباقات وغيرها عبر الموقع الرسمي لـ"شاهد" www.shahid.net