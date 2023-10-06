الشباب يفاوض البلجيكي فيليب كليمنت لتولي قيادة الفريق الفنية

ولم يتول فيليب كليمنت صاحب الـ49 عامًا تدريب أي فريق منذ مغادرته تدريب موناكو في يونيو الماضي، وكان قد تولى قيادته في يناير 2022، كنا سبق له تدريب عدة أندية مثل : جينك، كلوب بروج .