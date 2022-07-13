"الهلال" يجعل من "إيغالو" ثاني أغنى لاعب "نيچيري"

نشر موقع "pulse sport" النيچيري، أحدث قائمة لأغنى 10 لاعبين كرة قدم نيجيريين حول العالم من حيث صافي الثروة.
اللاعب النيجيرى أوديون ايغالو نجم نادي الهلال احتلّ المركز الثاني بصافي ثروة بلغت "29,619,200" جنيه إسترليني.
المركز الأول كان من نصيب فيكتور موسيس لاعب نادي سبارتاك موسكو، وذلك بصافي ثروة بلغت "36,140,000" جنيه إسترليني، واحتلّ المركز الثالث ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي، يليه أليكس إيووبي لاعب إيفرتون.
وانضمّ إيغالو للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي الشباب، علمًا بأنه لعب من قبل لعدة أندية مثل غرناطة، واتفورد، تشانغتشون ياتاى، شنغهاي الصيني، وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي.