"الهلال" يجعل من "إيغالو" ثاني أغنى لاعب "نيچيري"

وانضمّ إيغالو للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي الشباب، علمًا بأنه لعب من قبل لعدة أندية مثل غرناطة، واتفورد، تشانغتشون ياتاى، شنغهاي الصيني، وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي.