تجاوز محطة الجبيل .. "الشهري" يقود الرياض إلى ثمن نهائي كأس الملك

تأهل فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك، عقب تجاوزه محطة مضيفه الجبيل (درجة أولى) بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس - للموسم الرياضي 2025-2026.