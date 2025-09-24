تجاوز محطة الجبيل .. "الشهري" يقود الرياض إلى ثمن نهائي كأس الملك

تأهل فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك، عقب تجاوزه محطة مضيفه الجبيل (درجة أولى) بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس - للموسم الرياضي 2025-2026.
منح المخضرم يحيى الشهري هدف التأهل لفريق الرياض في الدقيقة 25، مستغلًا خطأ من الدفاع في تشتيت الكرة، ليطلق على إثرها تصويبة قوية سكنت شباك الجبيل.
ولاح الأمل بالعودة لأصحاب الضيافة حينما احتسب حكم اللقاء رائد الزهراني ركلة جزاء لمصلحة الجبيل إثر عرقلة طلال الشبيلي للمهاجم زكريا الهلالي، لكن المدافع المغربي فيصل فجر فشل في ترجمتها داخل الشباك، بعد أن تصدى الحارس ميلان بوريان لتسديدته ببراعة وذلك عند الدقيقة 38.
في الشوط الثاني، فشل الفريقان في تغيير عداد المباراة من خلال زيارة الشباك، التي بقيت صامدة أمام محاولات الرياض لتعزيز تقدمه، أو من وصول فريق الجبيل إلى مرمى ضيفه، لينتزع الرياض بطاقة الترشح إلى الدور القادم.