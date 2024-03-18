يستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان.. بطولة القادسية لكرة القدم للصالات تجمع النجوم

ويتضمن موسم القادسية الرمضاني فعاليات مصاحبة طوال البطولة، مثل: القرقيعان، والمسابقات الشعبية، ومسابقة للقرآن الكريم تعد الأولى من نوعها، حيث تم تخصيص جوائز للمتسابقين وصلت قيمتها إلى 75 ألف ريال، كما ستقام بطولة بادل، إضافة إلى تخصيص جوائز للجماهير بشكل يومي، وبطولة للألعاب الإلكترونية، ومسابقة للطهي والأكلات الشعبية والقهوة السعودية، وذلك بحضور العديد من النجوم الرياضيين.