يستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان.. بطولة القادسية لكرة القدم للصالات تجمع النجوم

تواصل بطولة القادسية لكرة القدم للصالات منافساتها المثيرة، ضمن منافسات موسم القادسية الرمضاني، الذي يستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان المبارك الجاري على الصالة الداخلية بنادي القادسية بالخبر.
وفاز فريق الحمادة الأردني على فريق برو لينس بنتيجة 4-1، ضمن مباريات المجموعة الثانية ,ولحساب المجموعة الثالثة تغلب فريق جيفس على الرائد بنتيجة 2-1, في المنافسات التي جرت أمس الأحد , فيما أقيمت في اليوم الأول للبطولة "السبت" 3 مباريات, إذ فاز فريق المجالات المتعددة على فريق أوفسايد بنتيجة (3 - 0) لحساب المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية فاز في الثانية فريق برو لينز بنتيجة ( 2-0 ) على أكاديمية تنمية المواهب، وتغلب فريق الفرسان على الأولمبي بنتيجة ( 2-1).
ويشارك في البطولة 12 فريقاً عربياً، قُسمت على ثلاث مجموعات يتأهل من خلالها 8 فرق إلى الدور الثاني، على أن يكون تأهل الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة، وفريقين كأفضل ثالث, وسيحصل صاحب المركز الأول على كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ 100 ألف ريال, مقابل 50 ألف ريال وميداليات فضية لصاحب المركز الثاني.
ويتضمن موسم القادسية الرمضاني فعاليات مصاحبة طوال البطولة، مثل: القرقيعان، والمسابقات الشعبية، ومسابقة للقرآن الكريم تعد الأولى من نوعها، حيث تم تخصيص جوائز للمتسابقين وصلت قيمتها إلى 75 ألف ريال، كما ستقام بطولة بادل، إضافة إلى تخصيص جوائز للجماهير بشكل يومي، وبطولة للألعاب الإلكترونية، ومسابقة للطهي والأكلات الشعبية والقهوة السعودية، وذلك بحضور العديد من النجوم الرياضيين.