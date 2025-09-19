3 قمم كروية تشتعل في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي أبرزها مواجهة الأهلي والهلال المنتظرة

وفي لقاء آخر، يلاقي القادسية ضيفه الخليج في مواجهة قوية تجمع بين الطموح والرغبة في مواصلة الانتصارات. الخليج يعيش أفضل انطلاقة له في الدوري بعدما جمع 6 نقاط من أول جولتين سجل خلالها 7 أهداف، بينما يملك القادسية 4 نقاط معتمدًا على تألق مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيغي، في مواجهة هجومية مرتقبة مع النرويجي جوشوا كينغ هداف الخليج.