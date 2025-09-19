3 قمم كروية تشتعل في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي أبرزها مواجهة الأهلي والهلال المنتظرة

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي ضمن جولة "عزنا بطعنا" بثلاث قمم كروية منتظرة يوم الجمعة، حيث تترقب الجماهير موقعة الأهلي والهلال التي ستحدد هوية الطرف الذي يفقد العلامة الكاملة للمرة الثانية على التوالي، بجانب مواجهة القادسية والخليج، ومباراة الفيحاء والشباب.
وتتصدر مواجهة الأهلي والهلال المشهد، إذ يدخل الفريقان المباراة وكل منهما في رصيده 4 نقاط بعد تعادلين في الجولة الماضية، ما يجعل الفوز هدفًا استراتيجيًا لتجنب الابتعاد عن مراكز الصدارة، خصوصًا مع تألقهما في دوري أبطال آسيا بعد عودتين مثيرتين أمام ناساف الأوزبكي والدحيل القطري.
وفي لقاء آخر، يلاقي القادسية ضيفه الخليج في مواجهة قوية تجمع بين الطموح والرغبة في مواصلة الانتصارات. الخليج يعيش أفضل انطلاقة له في الدوري بعدما جمع 6 نقاط من أول جولتين سجل خلالها 7 أهداف، بينما يملك القادسية 4 نقاط معتمدًا على تألق مهاجمه الإيطالي ماتيو ريتيغي، في مواجهة هجومية مرتقبة مع النرويجي جوشوا كينغ هداف الخليج.
أما مباراة الفيحاء والشباب فتأتي تحت عنوان البحث عن النقطة السادسة، إذ يسعى كلا الفريقين لتفادي التراجع في الترتيب. الفيحاء فاز على الفتح قبل أن يخسر من الخليج، فيما عاد الشباب إلى الانتصارات أمام الحزم بعد هزيمته القاسية من الخليج. ومن المتوقع أن يسجل الإنجليزي جوش براونهيل ظهوره الأول مع الشباب إلى جانب الوافدين الجدد.
وتحمل المباريات الثلاث الكثير من الإثارة، حيث يترقب المتابعون ملامح المنافسة على القمة مع نهاية الجولة الثالثة، في ظل سعي النصر والخليج والاتحاد للحفاظ على صدارة النقاط الست.