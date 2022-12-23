دوري السيدات.. "النصر" يعزز صدارته.. و"الأهلي" يمطر شباك فريق "سما"

وتمكن صاحب الأرض فريق سما، من تسجيل أول أهدافه في الدوري الممتاز، عن طريق المدافعة سلمى ستيتن، بعد أن اهتزت شباكه بـ101 هدف، ليبقى متذيلاً جدول الترتيب دون تحقيق أي نقطة، ويقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.