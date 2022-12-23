دوري السيدات.. "النصر" يعزز صدارته.. و"الأهلي" يمطر شباك فريق "سما"

عزز فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، صدارته للدوري الممتاز، بفوزه الكبير على نظيره الشباب 4-1، خلال المباراة التي جرت الجمعة، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.
وحملت رباعية فريق النصر توقيع سامية العوني "هدفين"، وميساء زياد، وحصة العيسى، في حين أحرزت أوشا، هدف الشباب الوحيد.
وهذا الانتصار هو الرابع توالياً للفريق النصراوي ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الشباب الذي مني بخسارته الثانية على التوالي عند 14 نقطة في المركز الخامس.
وحقق فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، انتصاراً كبيراً على فريق سما بنتيجة (9-1)، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022.
وعلى ملعب معهد إعداد القادة في العاصمة الرياض، تمكنت المهاجمة المغربية ابتسام جرايدي، من وضع أولى بصماتها في الدوري السعودي، بتسجيلها 6 أهداف دفعة واحدة، مقابل هدفين للمهاجمة السعودية تقية رشوان، وهدف للتونسية آية الجدي.
وتمكن صاحب الأرض فريق سما، من تسجيل أول أهدافه في الدوري الممتاز، عن طريق المدافعة سلمى ستيتن، بعد أن اهتزت شباكه بـ101 هدف، ليبقى متذيلاً جدول الترتيب دون تحقيق أي نقطة، ويقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
ويعتبر الانتصار هو الثالث هذا الموسم للأهلي، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، ليبقى في المركز السادس، بينما يتصدر النصر الترتيب بـ23 نقطة.
وتستكمل غداً السبت مباريات الجولة بإقامة مباراتين، في الأولى يحل فريق شعلة الشرقية ضيفاً على الاتحاد، في مباراة يحتضنها ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فيما تختتم المواجهات الجولة بلقاء يجمع فريق اليمامة مع الهلال على ملعب إعداد القادة بمدينة الرياض.