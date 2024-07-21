في إطار تعزيز التعاون بين اللجنة والجامعات.. اتفاقية مبدئية بين اللجنة السعودية للآيكيدو والجامعة الإلكترونية

قام رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع مع سعد القحطاني منسق اللجنة بزيارة للمقر الرئيسي للجامعة السعودية الإلكترونية بمدينة الرياض والتقى خلال زيارته بمشرف الأنشطة الرياضية بالجامعة ممدوح سليمان الذويخ وإداري عمادة شؤون الطلاب بندر السياري.
وتم خلال اللقاء الاتفاق بشكل مبدئي على إدخال رياضة الآيكيدو في الجامعة وجرى مناقشة الجوانب الفنية والإدارية التي تتعلق بوضع هذه الاتفاقية، حيث سيتم الإعلان عن كامل تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات ومناقشة الجوانب التي تدعم تطوير رياضة الآيكيدو في المملكة وتوسيع قاعدة الممارسين بما يعزز ثقافة الآيكيدو ويدعم الأجيال القادمة.