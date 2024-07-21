في إطار تعزيز التعاون بين اللجنة والجامعات.. اتفاقية مبدئية بين اللجنة السعودية للآيكيدو والجامعة الإلكترونية

وتم خلال اللقاء الاتفاق بشكل مبدئي على إدخال رياضة الآيكيدو في الجامعة وجرى مناقشة الجوانب الفنية والإدارية التي تتعلق بوضع هذه الاتفاقية، حيث سيتم الإعلان عن كامل تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.