"أخضر" الصالات يلتقي منتخب الصين تايبيه في افتتاح تصفيات كأس آسيا

ميدانيًا، اختتم أخضر الصالات تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية مساء اليوم (الجمعة) على الصالة ذاتها التي ستستضيف مباريات التصفيات، تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، الذي ركّز خلالها على تنفيذ الخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة طبّق خلالها اللاعبون الجوانب التكتيكية المطلوبة.