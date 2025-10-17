"أخضر" الصالات يلتقي منتخب الصين تايبيه في افتتاح تصفيات كأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات غدًا (السبت) نظيره منتخب الصين تايبيه، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.
ميدانيًا، اختتم أخضر الصالات تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية مساء اليوم (الجمعة) على الصالة ذاتها التي ستستضيف مباريات التصفيات، تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، الذي ركّز خلالها على تنفيذ الخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة طبّق خلالها اللاعبون الجوانب التكتيكية المطلوبة.
يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات باكستان والعراق والصين تايبيه.