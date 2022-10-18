"الرميحي": جاهزون لحفل قرعة خليجي 25 والاجتماعات مستمرة مع الأشقاء في العراق

وأضاف الرميحي: "الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، والتي ستكون كرنفالًا خليجيًّا؛ حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة سواء فيما يتعلق بترتيبات القرعة أو التي تخصّ البطولة بشكل عام، أو الاجتماعات المتعلقة باللجان، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل".