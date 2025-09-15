دوري أبطال آسيا للنخبة: ريمونتادا جنونية.. الأهلي يعاقب ناساف الأوزبكي بالأربعة

سجل حسين نورشاييف هدفي ناساف في الدقيقتين 34 و41، قبل أن يدرك إنزو ميلوت التعادل للأهلي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و68. وأضاف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة (90+4)، ثم اختتم محمد سليمان مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة (90+15).