دوري أبطال آسيا للنخبة: ريمونتادا جنونية.. الأهلي يعاقب ناساف الأوزبكي بالأربعة

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي مواجهته مع منافسه ناساف الأوزبكي بفوز مثير في الوقت القاتل.
وانتهت المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
سجل حسين نورشاييف هدفي ناساف في الدقيقتين 34 و41، قبل أن يدرك إنزو ميلوت التعادل للأهلي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 65 و68. وأضاف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة (90+4)، ثم اختتم محمد سليمان مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة (90+15).
وشهد اللقاء حالة طرد للاعب ناساف الأوزبكي ألبِك دافرونوف عند الدقيقة (90+13).
وبهذه النتيجة، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في المسابقة.