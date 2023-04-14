مهاجم أوراوا الياباني: الهلال أقوى من أي وقت مضى.. وسيكون الاختبار الأصعب لنا

يرى شينزو كوروكي، مهاجم فريق أوراوا ريد دياموندز، أن فريق الهلال سيشكّل أكبر عقبة أمام محاولة النادي الياباني لنيل لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا 2022.
ويُعد كوروكي، إلى جانب حارس المرمى شوزوكي نيشاكاوا، أحد لاعبي أوراوا المتبقين؛ إذ شاركا في نهائي البطولة عامَي 2017 و2019، وكلاهما كان أمام فريق الهلال السعودي.
وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قال كوروكي: من خلال خبرتي مع فريقي كاشيما إنتلرز وأوراوا ريدز أدرك أن مجرد التأهل إلى هذه البطولة ليس بالأمر السهل؛ لذا لا أريد أن يعتقد اللاعبون الشباب أنه من السهل الوصول إلى النهائي.
وأضاف: سيكون فريق الهلال أصعب 10 مرات من أي فريق لعبنا أمامه خلال البطولة حتى الآن، ولكن هذه ستكون تجربة جيدة للاعبينا، وبالطبع أتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز، والاحتفال معًا.
ومنذ أول مواجهة بين الفريقين في نهائي عام 2017 سيطر الهلال على كرة القدم السعودية؛ إذ فاز بأربعة من ألقاب الدوري الخمسة في السنوات الأخيرة، بينما جاءت مشاركة أوراوا في دوري أبطال آسيا من خلال فوزه بلقب كأس الإمبراطور عامَي 2018 و2021، ووجدوا صعوبة أكبر في تحقيق النجاح في الدوري المحلي.
وسيقام نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة، وستكون مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ريدز في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم السبت 29 إبريل 2023.
أما مباراة الإياب فمن المقرر أن تقام يوم السبت 6 مايو 2023 في اليابان لحسم هوية بطل هذه النسخة من دوري الأبطال.