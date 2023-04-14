مهاجم أوراوا الياباني: الهلال أقوى من أي وقت مضى.. وسيكون الاختبار الأصعب لنا

وفي تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قال كوروكي: من خلال خبرتي مع فريقي كاشيما إنتلرز وأوراوا ريدز أدرك أن مجرد التأهل إلى هذه البطولة ليس بالأمر السهل؛ لذا لا أريد أن يعتقد اللاعبون الشباب أنه من السهل الوصول إلى النهائي.