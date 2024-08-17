كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. العديد من اللاعبين والفِرَق يتشاركون صدارة المجموعات في ثالث أيام الأسبوع السابع

ولعبت عدة مواجهات في بطولة Call of Duty: Modern Warfare III؛ حيث حافظت الفِرَق الأمريكية على صدارة المجموعات لليوم الثاني على التوالي، عدا المجموعة الثالثة التي تَمَكن فيها الفريق الكندي Toronto Ultra من خطف الصدارة بتحقيقه لانتصارين بلا هزيمة. وحجزت الفِرَق مقاعدها في الدور ربع النهائي الذي يشهد سيطرة فِرَق أمريكا الشمالية التي سيتوج أحدها بالجائزة الكبرى يوم الأحد المقبل.

واستطاع اللاعب الكوري بارك ريونج- وو"Dark"، حجز مقعده مبكرًا في الدور نصف النهائي لبطولة StarCraft II، بعد تفوقه على جميع لاعبي المجموعة الأولى وتجاوزه لمواطنه شو سيونج- جو "Maru" بنتيجة 3- 2 في المواجهة الأخيرة. وبعد العديد من المواجهات القوية في المجموعة الثانية، تمكن الفرنسي كليمان دوبلانشي "Clem" من اللحاق بالكوري بارك في الدور نصف النهائي بعد تفوقه على مرشح البطولة الأول الفنلندي جونا سوتالا "Serral" بنتيجة 3- 0.