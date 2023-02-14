"فييتو" يضع الهلال وجمهوره في حيرة.. مستويات محلية متذبذبة ورقم صعب في كأس العالم!

بين عشية وضحاها، تَحول محترف الهلال الأرجنتيني "لوسيانو فييتو" من لاعب غير مرغوب فيه من قِبَل الجمهور إلى مطلب كبير وأمان بالنسبة لهم، بعد التغير الكبير في مستواه الذي ظهر به أثناء لقاءات فريقه ضد الوداد وفلامنيجو وريال مدريد في كأس العالم للأندية بالمغرب، حتى فاز بلقب أحسن ثالث لاعب.
عدم الرضا
وانضم "فييتو" إلى فريق الهلال في صيف 2020، وحينها أعلنت الإدارة الهلالية أنها أتمت إجراءات شراء عقد اللاعب الأرجنتيني قادمًا من سبورتينج لمدة 3 أعوام حتى العام الجاري 2023؛ ولكن بعد فترة قصيرة لم يتمكن "فييتو" من إقناع الهلاليين، وبدأ الحديث عن رحيله وضرورة استبداله بلاعب آخر.
وبالفعل، رحل اللاعب بعد نصف الموسم الثاني إلى نادي الشباب بالإعارة ليكون ضمن صفقة ضم أوديون إيجالو، وهناك لم يستسلم "فييتو" وتألق مع الشباب في بدايته قبل أن تعيق الإصابة مسيرته.
وكشفت تقارير عدة أن الهلال كان بالتأكيد سيتخلى عن فييتو الصيف الماضي وغالبًا بفسخ عقده سواء بالتراضي أو من جانب واحد، وفي الحالتين كان الفريق سيخسر مبلغًا كبيرًا ويهرول للتعاقد مع جناح آخر بمبلغ آخر كبير؛ لكن المنع من القيد منح اللاعب فرصة أخرى بالقميص الأزرق.
كأس العالم للأندية
عاد "فييتو" إلى صفوف الهلال غير مرحّب به، ولم يتوقع أحد أن يصبح لاعبًا له مكانة أساسية وفاعلة في أرضية الميدان، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب، واحتل فيها الهلال المركز الثاني، لتكون البطولة بمثابة إعادة إحياء لمسيرة فييتو.
وأظهر فييتو مستويات مميزة خلال تلك النسخة من بطولة كأس العالم للأندية، بدأها بالمشاركة في مباراة الوداد حين دخلها بديلًا مكان البرازيلي "ميشيل"، وقدم الإضافة في الدقائق التي شارك فيها؛ فكان شاهدًا على تعادل "الزعيم" في الوقت بدل الضائع بركلة جزاء لمحمد كنو، قبل أن يقوم بتسديد ركلة الترجيح بنجاح؛ مما ساهم في إقصاء الفريق المغربي.
وفي مباراة نصف النهائي أمام "فلامينجو"، استطاع فييتو أن يخطف الأنظار إليه؛ حيث لعب دورًا هامًّا في عمليات التمرير وفتح المساحات لزملائه المهاجمين، كما سجل الهدف الثالث الختامي الذي حسم المباراة لصالح فريقه، متسببًا في خروج مخيب للآمال لبطل أمريكا الجنوبية.
أما المباراة النهائية التي لعبها الهلال أمام ريال مدريد، فقد استطاع فييتو فيها أن يحسم الجدل ويعلن بشكل واضح أنه عاد إلى هز الشباك رسميًّا؛ حيث بقي في تشكيلة رامون دياز لمدة ٨٧ دقيقة، وكان آخر النجوم الذين بقوا من التشكيلة الأساسية بعد خروج سالم الدوسري وماريغا وكارييو قبله.
وخلال اللقاء، سجل فييتو هدفين رائعين، فجاء الأول بعد تحرك هجومي مثالي؛ فيما استطاع بهدفه الثاني أن ينال جائزة أفضل ثالث لاعب في مونديال الأندية، إذ شارك في عملية الضغط على دفاع الريال عند الدقيقة ٧٨، وسجل هدفًا مميزًا، لتنتهي المباراة بفوز الريال بخمسة مقابل ثلاثة.
أرقام وإحصائيات
في موسم 2020/ 2021: شارك فييتو في 27 مباراة في دوري روشن، سجل خلالها 4 أهداف فقط؛ فيما شارك في مباراة واحدة في كل من بطولتي كأس السوبر، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يسجل فيهما أي هدف.
وفي عام 2021: أحرز اللاعب هدفين خلال 6 مباريات قدّمها في بطولة دوري أبطال آسيا.
وفي موسم 2021/2022: سجل 5 أهداف في 23 مباراة، تنوعت ما بين دوري روشن وكأس السوبر، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي عام 2022: سجل مع الهلال 3 أهداف في 3 مباريات في كأس العالم للأندية، بينما لعب مع الشباب مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا، ولم يتمكن من التسجيل فيها.
موسم 2022/2023: سجل مع الهلال 4 أهداف من 12 مباراة، منها 3 أهداف في دوري روشن، وهدف واحد في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما لم يسجل في بطولة كأس السوبر.