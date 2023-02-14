"فييتو" يضع الهلال وجمهوره في حيرة.. مستويات محلية متذبذبة ورقم صعب في كأس العالم!

كأس العالم للأندية

عاد "فييتو" إلى صفوف الهلال غير مرحّب به، ولم يتوقع أحد أن يصبح لاعبًا له مكانة أساسية وفاعلة في أرضية الميدان، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب، واحتل فيها الهلال المركز الثاني، لتكون البطولة بمثابة إعادة إحياء لمسيرة فييتو.