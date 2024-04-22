الأولمبي السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا .. برفقة العراق

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، إلى الدور ربع النهائي على الرغم من خسارته من أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).