الأولمبي السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا .. برفقة العراق

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، إلى الدور ربع النهائي على الرغم من خسارته من أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
بادر المنتخب العراقي لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول عن طريق علي جاسم من ركلة جزاء.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن الأخضر السعودي من تعديل النتيجة في الدقيقة 55 من علامة الجزاء أيضًا احتسبها الحكم الياباني نتيجة التدخل العنيف من مدافع المنتخب العراقي على المهاجم هيثم عسيري تكفل أحمد الغامدي بترجمتها داخل الشباك.
سرعان ما عاد المنتخب العراقي للتقدم مجددًا عبر مصطفى سعدون الذي استغل خطأً فادحًا من الحارس محمد العبسي في الخروج وسعد ناصر في تشتيت الكرة ليتابعها مسجل الهدف في الشباك عند الدقيقة 63.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز طاجيكستان على تايلاند 1-0 على ملعب الجنوب في الوكرة.
وبهذه النتائج تصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام السعودية، مقابل 3 نقاط لكل من طاجيكستان وتايلاند، حيث تأهل العراق والسعودية إلى الدور ربع النهائي.