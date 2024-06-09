بحضور "ابن جلوي" والرئيس اليوناني .. تدشين النسخة 64 لبرنامج السفراء الأولمبيين في أثينا
شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية، اليوم الأحد، تدشين النسخة الـ64 لبرنامج السفراء الأولمبيين الشباب الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا بحضور رئيس جمهورية اليونان السيدة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية اسيدروس كوفيليوس.
وتشهد هذه النسخة مشاركة سعودية مختلفة بوجود سفيان الفارس وحسن باحسن ضمن فريق العمل المنظم لهذا البرنامج إضافة إلى عددٍ من الدارسين، ومناقشة المبادرات التعليمية المستقبلية بين الأكاديميتين السعودية والدولية تحت شعار "الرياضي في المجتمع الحديث".
من جهة أخرى التقى الأمير فهد بن جلوي على هامش حضوره للحفل برئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية ومناقشة المبادرات التعليمية المستقبلية بين الأكاديميتين السعودية والدولية بحضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم.