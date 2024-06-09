بحضور "ابن جلوي" والرئيس اليوناني .. تدشين النسخة 64 لبرنامج السفراء الأولمبيين في أثينا

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية، اليوم الأحد، تدشين النسخة الـ64 لبرنامج السفراء الأولمبيين الشباب الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا بحضور رئيس جمهورية اليونان السيدة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية اسيدروس كوفيليوس.