ضمن موسم الدرعية 2022 .. "الهلال" يواصل تحضيراته لمواجهة "نيوكاسل الإنجليزي"

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مرانًا اعتياديًا، استعدادًا لمواجهة "نيوكاسل يونايتد الإنجليزي"، الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن موسم الدرعية 2022.