ضمن موسم الدرعية 2022 .. "الهلال" يواصل تحضيراته لمواجهة "نيوكاسل الإنجليزي"

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مرانًا اعتياديًا، استعدادًا لمواجهة "نيوكاسل يونايتد الإنجليزي"، الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن موسم الدرعية 2022.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وفرض خلاله المدير الفني "دياز" مناورة علي كامل الملعب، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.
يُشار إلى أن الهلال سيفتقد في المباراة العديد من نجومه في مقدمتهم قائد الفريق سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد العويس ومحمد البريك ومتعب المفرج وعلي البليهي بداعي الإصابة.