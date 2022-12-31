دوري روشن السعودي: بهدف قاتل.. "ضمك" يخطف التعادل من "الهلال"

خطف فريق ضمك الأول لكرة القدم تعادلاً قاتلاً من أمام نظيره الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها المحترف النيجيري إيغالو في الدقيقة الـ38 من عمر شوط المباراة الأول، والأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة الـ51، قبل أن يقلص ضمك النتيجة بهدف سجله اللاعب عبدالإله الشمري في الدقيقة الـ75.
وفي الدقيقة الـ91 نجح اللاعب عبدالعزيز السرجاني في تسجيل هدف التعادل بعد خطأ قاتل من الحارس الهلالي عبدالله المعيوف.
يُذكر أن حكم المباراة ألغى هدفًا ثالثًا للهلال عن طريق الأرجنتيني فييتو في الدقيقة الـ61 بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الـ VAR.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 22 (الخامس)، كما ارتفع رصيد ضمك هو الآخر عند النقطة رقم 18 (السادس).