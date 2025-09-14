في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الوحدة الإماراتي آسيويًا.. مدرب الاتحاد لوران بلان: لا أفضلية إلا داخل الملعب.. وفابينهو: نسعى للفوز في أولى مبارياتنا

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم لوران بلان أن العمل داخل الفريق يسير بوتيرة متصاعدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد خاض مباراتين في الدوري المحلي حتى الآن، وأن مواجهة الغد ستكون الثالثة، والمستوى يتطور بشكل ملحوظ.
جاء حديث المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الاتحاد مع مضيفه الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وأوضح بلان أن وجود النجوم مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي يمنح الفريق قوة إضافية، لكنه شدّد على أن الاتحاد يلعب بروح المجموعة، وقال: "كما حدث في الموسم الماضي، غاب العديد من اللاعبين، ومع ذلك واصلنا تحقيق الانتصارات. لا توجد أفضلية لأي فريق، الأفضلية فقط لمن يقدم الأداء والجهد المطلوب داخل الملعب."
من جانبه، قال متوسط الميدان البرازيلي فابينهو إن مواجهة الغد تمثل أهمية كبيرة للفريق، وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز في أول مباراة لنا في البطولة الآسيوية. نحترم فريق الوحدة، وقد لعبت سابقًا أمام عدد من لاعبيه البارزين في أوروبا، لكن تركيزنا سيكون على تقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب لضمان الفوز."
ويخوض الاتحاد السعودي مباراته أمام مضيفه الوحدة الإماراتي غدًا (الاثنين) على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.