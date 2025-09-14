في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الوحدة الإماراتي آسيويًا.. مدرب الاتحاد لوران بلان: لا أفضلية إلا داخل الملعب.. وفابينهو: نسعى للفوز في أولى مبارياتنا

من جانبه، قال متوسط الميدان البرازيلي فابينهو إن مواجهة الغد تمثل أهمية كبيرة للفريق، وأضاف: "نسعى لتحقيق الفوز في أول مباراة لنا في البطولة الآسيوية. نحترم فريق الوحدة، وقد لعبت سابقًا أمام عدد من لاعبيه البارزين في أوروبا، لكن تركيزنا سيكون على تقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب لضمان الفوز."