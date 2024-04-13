بعد نجاحاته المتتالية.. اتجاه بالهلال لتجديد عقد مدربه "خورخي خيسوس" لمدة موسمين

تلقّى البرتغاليُّ "خورخي خيسوس" مدرب نادي الهلال عرضًا من إدارة الفريق لتجديد عقده لمدة موسمين آخرين مع الفريق بعد المستوى المميز مع النادي السعودي.
وبحسب ما نشرته صحيفة "UOL" فى تقريرها: فإن المدرب البرتغالي يقترب من توقيع عقد جديد لمدة موسمين آخرين حتى يونيو 2026.
ويقدم "خيسوس" مع الفريق أداءً مميزًا؛ إذ نجح في قيادة الهلال للتتويج مؤخرًا بكأس الدرعية للسوبر السعودي.
وقاد أيضًا المدربُ المخضرم فريقَه لتصدُّر ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق كبير عن النصر أقرب منافسيه، بالإضافة لدخول الهلال موسوعةَ جينيس للأرقام القياسية كأكثر فريق تحقيقًا لأطول سلسلة انتصارات متتالية.