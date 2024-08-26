بمشاركة 100 شخص.. "بن جلوي" يكرم المشاركين في برنامج القيادة الأولمبية

واستهدف البرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 100 مشارك ومشاركة من مديري الإدارات باللجنة الأولمبية والمديرين التنفيذيين بالاتحادات الرياضية ومركز التدريب الأولمبي واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034، تناولت عدداً من المواضيع، في مجالات التخطيط الإستراتيجي والحوكمة، والتسويق والإعلام الرياضي، والإدارة المالية والاستدامة، والقيادة وإدارة الموارد البشرية، والتحول الرقمي والابتكار، والتخطيط الإستراتيجي والتشغيلي للأحداث الرياضية المتنوعة، تحت إشراف 19 محاضراً من أبرز المحاضرين على المستويين المحلي والدولي.