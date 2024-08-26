بمشاركة 100 شخص.. "بن جلوي" يكرم المشاركين في برنامج القيادة الأولمبية

كرم نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المشاركين في برنامج القيادة الأولمبية، الذي نظمته الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية الدولية الذي استمر على مدى أربعة أشهر في مدينة الرياض بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيرميانق نق.
واستهدف البرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 100 مشارك ومشاركة من مديري الإدارات باللجنة الأولمبية والمديرين التنفيذيين بالاتحادات الرياضية ومركز التدريب الأولمبي واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرياض 2034، تناولت عدداً من المواضيع، في مجالات التخطيط الإستراتيجي والحوكمة، والتسويق والإعلام الرياضي، والإدارة المالية والاستدامة، والقيادة وإدارة الموارد البشرية، والتحول الرقمي والابتكار، والتخطيط الإستراتيجي والتشغيلي للأحداث الرياضية المتنوعة، تحت إشراف 19 محاضراً من أبرز المحاضرين على المستويين المحلي والدولي.