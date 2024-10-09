البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024: السعودي "الغامدي" يتوج بذهبية العرب

حقق خالد الغامدي، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين في اليوم الثاني من البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمقر التدريب بمدينة الرياض، بمشاركة 13 منتخبًا عربيًا.
وجاء تحقيق الغامدي للميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه العماني حسن الموسوي، الذي حقق الميدالية الفضية، بنتيجة تسعة أشواط مقابل شوطين. وحصل لاعبا منتخب البحرين حيدر مروم والإماراتي سالم النعيمي على الميدالية البرونزية في نفس المسابقة.
وفي منافسات السنوكر، تأهل 3 لاعبين سعوديين من دور المجموعات إلى دور ربع النهائي في منافسات السنوكر 15 كرة للناشئين، وهم: زياد القباني، وعبدالعزيز الأسود، ومحمد الأسود.