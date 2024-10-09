البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024: السعودي "الغامدي" يتوج بذهبية العرب

حقق خالد الغامدي، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في منافسات البلياردو 9 كرات للناشئين في اليوم الثاني من البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمقر التدريب بمدينة الرياض، بمشاركة 13 منتخبًا عربيًا.