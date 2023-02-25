اتحاد الطائرة يحتفل بذكرى يوم التأسيس.. والأهلي والهلال للمرحلة الختامية لبطولة الكأس

احتفل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الذي يصادف يوم الـ22 فبراير من كل عام. وشَهِدَ الحفل الذي أقيم على صالة نادي الهلال على هامش مباراة الهلال والوحدة في دور الثمانية للكأس، العديد من الفقرات؛ حيث بدأ بالنشيد الوطني من جانب الفريقين؛ وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، ومستشار الاتحاد الحكم العالمي عبدالله الخليفي، والمدير التنفيذي نايف العبيد، وعضو مجلس الإدارة أحلام العمري، والرئيس السابق للاتحاد فهد الحريشي.