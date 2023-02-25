اتحاد الطائرة يحتفل بذكرى يوم التأسيس.. والأهلي والهلال للمرحلة الختامية لبطولة الكأس

احتفل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الذي يصادف يوم الـ22 فبراير من كل عام. وشَهِدَ الحفل الذي أقيم على صالة نادي الهلال على هامش مباراة الهلال والوحدة في دور الثمانية للكأس، العديد من الفقرات؛ حيث بدأ بالنشيد الوطني من جانب الفريقين؛ وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، ومستشار الاتحاد الحكم العالمي عبدالله الخليفي، والمدير التنفيذي نايف العبيد، وعضو مجلس الإدارة أحلام العمري، والرئيس السابق للاتحاد فهد الحريشي.
كما شهد الحفلُ العديدَ من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، وتم التوقيع على لوحة جدارية يعبّرون من خلالها عن ذكرى يوم التأسيس، أيضًا تم السحب على كوبونات هدايا للجمهور الذي حضر وتابع المباراة.
وتَمَكّن الهلال من تحقيق الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وفي جدة تجاوز الأهلي النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.
وتأهل الأهلي والهلال للمرحلة الختامية من بطولة الكأس للكرة الطائرة.
وتُستكمل لقاءات دور الـ8 الاثنين المقبل؛ حيث يستضيف نادي الترجي الاتحاد على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف عند الساعة الـ3:30 عصرًا، وفي آخر لقاءتٍ يلتقي الفيصلي مع الخليج على صالة نادي سدير عند الساعة الـ3:30 عصرًا.