مصادر فرنسية: "مبابي" يرفض عرض الهلال.. وعائلته تسعى لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي

ذكرت تقارير فرنسية نقلاً عن مصادر داخل نادي باريس سان جيرمان أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن ينتقل إلى نادي الهلال السعودي، وأنه أبلغ مفاوضي الهلال برفضه فتح باب المفاوضات.
وأوضحت التقارير، التي لم تذكر أسماء أو علاقة المصادر بالنادي الفرنسي، أن اللاعب رفض لقاء مفاوضي الهلال؛ لأنه لا يرغب في الانتقال، على الرغم من موافقة عائلته التي تدعم انتقاله للنادي السعودي، وحاولت إقناعه بالموافقة.
وكان اللاعب قد أعلن سابقًا رغبته في الانضمام إلى نادي ريال مدريد إلا أن مسؤولي النادي الإسباني أكدوا في تصريحات إعلامية عدة أنهم يرغبون في اللاعب لكن ليس لديهم الأموال الكافية لجلبه أو تحمُّل تكاليف رواتبه الشهرية.
وفيما يتعلق بعرض الهلال، فقد تناقلت التقارير الرياضية أرقامًا متضاربة عن قيمته، وآخرها أن الهلال سيدفع 300 مليون يورو لفريق باريس سان جيرمان، و200 مليون يورو لكل موسم للاعب، إضافة إلى بعض الحقوق التي قد ترفع قيمة العقد إلى 700 مليون يورو.