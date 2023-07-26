مصادر فرنسية: "مبابي" يرفض عرض الهلال.. وعائلته تسعى لإقناعه بالانتقال للنادي السعودي

وأوضحت التقارير، التي لم تذكر أسماء أو علاقة المصادر بالنادي الفرنسي، أن اللاعب رفض لقاء مفاوضي الهلال؛ لأنه لا يرغب في الانتقال، على الرغم من موافقة عائلته التي تدعم انتقاله للنادي السعودي، وحاولت إقناعه بالموافقة.