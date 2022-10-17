رياضة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": مبيعات مونديال 2022 تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة

السعودية وقطر وأمريكا الأكثر حصولاً على التذاكر
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
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قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنظمو كأس العالم 2022 في قطر، الاثنين، إن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث الكبير في 20 نوفمبر المقبل.

وقال كولن سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022 في مؤتمر صحفي في الدوحة إن قطر صاحبة الضيافة والولايات المتحدة والسعودية هي الأكثر حصولاً على تذاكر البطولة حيث تم بيع 2.89 مليون تذكرة حتى الآن.

وقال إنفانتينو مخاطباً المؤتمر الصحفي في فيديو مسجل إنه تم بيع 240 ألف حزمة ضيافة للبطولة التي تستمر شهراً وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

كأس العالم قطر 2022
كأس العالم قطر 2022
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كأس العالم قطر 2022

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