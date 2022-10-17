رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": مبيعات مونديال 2022 تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنظمو كأس العالم 2022 في قطر، الاثنين، إن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث الكبير في 20 نوفمبر المقبل.