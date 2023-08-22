عبر البوابة الإماراتية.. النصر يقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

ولم يقف فريق شاب الأهلي مكتوف الأيدي، بل رد بقوة على تقدم النصر؛ وهو ما مكنهم من العودة في النتيجة سريعًا بواسطة يحيى الغساني في الدقيقة الـ18 بعدما نفذ زملاؤه هجمة مرتدة مثالية، كسر خلالها إيغور جيسوس دفاعات النصر بتمريرة طولية، وصلت إلى مؤنس دبور الذي مرر بدوره كرة على طبق من ذهب إلى مسجل الهدف الذي لم يتوانَ بإيداعها شباك نواف العقيدي.