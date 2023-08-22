عبر البوابة الإماراتية.. النصر يقطع تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق النصر إلى دور المجموعات بفوزه الكبير على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي (4-2)، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
دخل فريق النصر المباراة بنية واضحة للهجوم، ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا، خاصة أنه مطالَب بالفوز لضمان التأهل لدور المجموعات. وكانت للفريق محاولات متكررة، هددت مرمى الحارس ماجد ناصر.
وكانت أولى الفرص في الدقيقة الخامسة بواسطة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لكن كرته القوية وجدت الحارس في طريقها.
ما كان يطمح إليه النصر تحصل عليه بعد مرور 10 دقائق على الانطلاقة، حينما أرسل بروزفيتش عرضية مثالية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها تاليسكا فوق الجميع، وتابعها برأسه داخل شباك ماجد ناصر معلنًا الأفراح بمدرجات الملعب، وذلك في الدقيقة الحادية عشرة.
ولم يقف فريق شاب الأهلي مكتوف الأيدي، بل رد بقوة على تقدم النصر؛ وهو ما مكنهم من العودة في النتيجة سريعًا بواسطة يحيى الغساني في الدقيقة الـ18 بعدما نفذ زملاؤه هجمة مرتدة مثالية، كسر خلالها إيغور جيسوس دفاعات النصر بتمريرة طولية، وصلت إلى مؤنس دبور الذي مرر بدوره كرة على طبق من ذهب إلى مسجل الهدف الذي لم يتوانَ بإيداعها شباك نواف العقيدي.
وبعد الاستراحة مباشرة وقع دفاع النصر في خطأ فادح في التغطية؛ أهدى به شباب الأهلي هدفًا ثانيًا قبل مرور دقيقة على الانطلاقة، وذلك من مجهود فردي مميز من يحيى الغساني مستغلاً تمريرة طولية من رينان فيكتور، انفرد إثرها، وواجه نواف العقيدي، ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك عند الدقيقة الـ46.
هذا الهدف استفز لاعبي النصر؛ فضغطوا بشكل كبير على ضيفهم لتدارك الوضع، وإدراك التعادل، وكان زملاء كريستيانو رونالدو قريبين جدًّا من التعديل في أكثر من مناسبة، لكن محاولاتهم افتقرت للدقة تارة، وواجهت بسالة الدفاع تارة أخرى، ولعل أبرزها فرصة تاليسكا التي سددها بشكل غريب خارج القوائم الثلاثة، وتصويبة كونان المخادعة التي تدخّل القائم في التصدي لها بدلاً من الحارس ماجد ناصر.
ومع مرور الوقت حاول النصر رفع وتيرة الضغط في الدقائق المتبقية، خاصة بعد مشاركة البدلاء عبدالرحمن غريب ومختار علي وأيمن يحيى؛ وهو ما أثمر هدف تعديل النتيجة؛ فقد نجحت مساعي النصر في تعديل النتيجة من عرضية أيمن يحيى الذي توغل من الجهة اليسرى قبل أن يرسل كرة مثالية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها سلطان الغنام برأسه؛ ليودعها الشباك قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.
هذا الهدف منح فريق النصر دفعة معنوية قوية؛ فواصلوا ضغطهم على حارس المرمى ماجد ناصر؛ ليصلوا إلى هدفهم الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بطريقة مماثلة للهدف الثاني، حينما أرسل أيمن يحيى كرة عرضية على رأس أندرسون تاليسكا الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
لم يكد فريق شباب الأهلي يفيق من صدمة الهدف الثالث حتى استقبلت شباكهم رابع الأهداف، لكن هذه المرة من تصويبة قوية من متوسط الميدان مارسيلو بروفيتش، الذي سدد كرة ذكية، استقرت في الشباك في الدقيقة الـ(90+7).