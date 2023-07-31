تقارير صحفية فرنسية.. الأهلي ينافس الهلال للظفر بخدمات "فيراتي"

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي الهلال ليس النادي السعودي الوحيد الذي يحاول ضم لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، فقد بدأ الأهلي أيضاً المفاوضات لضم اللاعب.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن فيراتي سيكون عليه اختيار النادي السعودي الذي يرغب في الانضمام إليه إذا تمكّن باريس سان جيرمان من التوصل إلى اتفاق مع قادته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال الذي يناقش إدارة النادي الفرنسي، كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب، والآن دخل الأهلي في خط المفاوضات بشكل ملموس في الأيام الأخيرة.
كما أفادت تقارير أخرى بأن الألماني "يايسله" مدرب الأهلي سيتحدث مع "فيراتي" خلال الساعات القادمة؛ لمحاولة إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال توصل إلى اتفاق مع فيراتي بشأن صفقة مدتها 3 سنوات، حيث قدم عرضاً شفهياً للاعب الإيطالي الذي ينتهي عقده في عام 2026 بقيمة 55 مليون يورو.