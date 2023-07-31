تقارير صحفية فرنسية.. الأهلي ينافس الهلال للظفر بخدمات "فيراتي"

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال الذي يناقش إدارة النادي الفرنسي، كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب، والآن دخل الأهلي في خط المفاوضات بشكل ملموس في الأيام الأخيرة.