قبل نهاية المسابقة بجولتين .. الهلال يحلّق ببطولة ممتاز الطائرة

وتبقى للهلال مباراتان أمام الفيصلي والأهلي لن تؤثرا على حصوله على اللقب بعد أن رفع رصيده النقطي إلى 54 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منافسه الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني 46 نقطة ثم الابتسام 43 نقطة في المركز الثالث.