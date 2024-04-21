قبل نهاية المسابقة بجولتين .. الهلال يحلّق ببطولة ممتاز الطائرة

حقق فريق الهلال لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بجولتين بعد أن استطاع كسب لقائه المؤجل أمام الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، وتعد هذه البطولة رقم 19 التي يحققها الهلال في تاريخ مشاركته في الدوري الممتاز.
وتبقى للهلال مباراتان أمام الفيصلي والأهلي لن تؤثرا على حصوله على اللقب بعد أن رفع رصيده النقطي إلى 54 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منافسه الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني 46 نقطة ثم الابتسام 43 نقطة في المركز الثالث.
وفي اللقاء المؤجل الثاني تمكن نادي النصر من تجاوز الأهلي في جدة بثلاثة أشواط دون مقابل، وتعد هذه الخسارة هي السادسة لفريق الأهلي جعلته في المركز الرابع.
يُذكر أن السجل التاريخي للبطولة للأهلي بـ 25 لقبًا ويأتي الهلال ثانيًا بـ19 لقبًا، والاتحاد والمحيط بلقب واحد.