الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.. "النصر" في مواجهة "الطائي" للقبض على الصدارة

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ12 من منافسات دورى روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات على النحو التالي:
يحتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض عند السادسة مساءً، مواجهة النصر وضيفه الطائي ، في مباراة مؤجلة من أمس الخميس (نظرًا لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية في الملعب).
النصر يخوض اللقاء وهدفه الحفاظ على الصدارة (26 نقطة)، وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه (الشباب ، الهلال والاتحاد).
ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بحضور جماهيري نصراوي كبير، لذا فإن أصفر العاصمة يسعى إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل الفتح اللقاء وهو بالمركز التاسع ولديه 15 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز الـ14 برصيد 5 نقاط فقط.
يواجه التعاون نظيره الخليج فى تمام الساعة الـ6 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة.
يدخل التعاون المباراة وهو يملك 23 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فى حين يمتلك الخليج 4 نقاط ويحتل المركز الـ15 (قبل الأخير).