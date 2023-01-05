الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.. "النصر" في مواجهة "الطائي" للقبض على الصدارة

يحتضن ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض عند السادسة مساءً، مواجهة النصر وضيفه الطائي ، في مباراة مؤجلة من أمس الخميس (نظرًا لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية في الملعب).