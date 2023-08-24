قرعة دوري أبطال آسيا.. مواجهات صعبة تنتظر الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير وحتى أبريل من العام القادم؛ على أن تُجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.