قرعة دوري أبطال آسيا.. مواجهات صعبة تنتظر الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا، عن وقوع نادي الهلال على رأس المجموعة الرابعة مع فِرَق: (نساجي الإيراني، ومومباي الهندي، ونافابهور الأوزبكي)؛ فيما جاء نادي النصر بصحبة: (بيرسبوليس الإيراني، والدحيل القطري، واستقلال الطاجيكي). وجاء نادي الاتحاد في المجموعة الثالثة بصحبة: (سيباهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمة الأوزبكي).
وجاء نادي الفيحاء في المجموعة الأولى مع: (باختاكور الأوزبكي، وآهال التركمانستاني، والعين الإماراتي).
ويجري حاليًا سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023- 2024؛ وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام في المواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع؛ حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024.
وشهدت القرعة تقسيم الأندية المشاركة إلى 10 مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية؛ حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة؛ في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة وحتى العاشرة؛ علمًا بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.
وتشهد منطقة الغرب تواجد أربعة أبطال سابقين، وهم نادي الهلال السعودي، ومواطنه الاتحاد، والعين الإماراتي، والسد القطري؛ حيث تتطلع هذه الأندية إلى استعادة العرش القاري.
وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير وحتى أبريل من العام القادم؛ على أن تُجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.