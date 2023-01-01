من محطة ينبع .. انطلاق أولى المراحل الرسمية لسباق رالي داكار السعودية 2023

وتمكن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" من الحصول على المركز الأول عن فئة السيارات، وبزمن يبلغ 3 ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، يليه الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" ثانيًا بفارق 23 ثانية، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق "أودي" في المرتبة الثالثة، بفارق 47 ثانية عن الإسباني ساينز، تلاه الفرنسي غورلاين تشيشيري سائق "جي سي كاي" في المرتبةِ الرابعة، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" فقد جاء خامسًا في الترتيب، بفارق دقيقة و59 ثانية عن متصدر المرحلة، كما وصل القطري ناصر العطية سائق فريق تويوتا وبطل النسخة الأخيرة من الرالي تاسعًا، بفارق 7 دقائق و9 ثوانٍ.