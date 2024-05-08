ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ

وسيواجه الريال في المباراة النهائية فريق بروسيا دورتموند الألماني الذي تغلب بدوره على باريس سان جيرمان (2-0) بمجموع مباراتَي الذهاب والإياب، التي سيحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم الأول من يونيو القادم.