ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ

تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية عقب تخطيه عقبة ضيفه بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخطف المدافع الكندي ألفونسو ديفيز هدف التقدم لبايرن ميونخ بتسديدة صاروخية رائعة في الدقيقة الـ68، وتمكن ريال مدريد من قلب الطاولة على مضيفه، وتسجيل هدفَين متتاليَين في غضون ثلاث دقائق (88، 90+1).
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت على ملعب"إليانز أرينا" في مدينة ميونخ، قد انتهت بالتعادل 2-2.
وسيواجه الريال في المباراة النهائية فريق بروسيا دورتموند الألماني الذي تغلب بدوره على باريس سان جيرمان (2-0) بمجموع مباراتَي الذهاب والإياب، التي سيحتضنها ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم الأول من يونيو القادم.