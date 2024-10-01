لاعب الهلال " نيفيز": معتادون على المباريات الكبرى.. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام الأهلي

قال لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي روبين نيفيز، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، والتي انتهت لصالح الأزرق 5/0، في الجولة الثانية من دوري ابطال آسيا للنخبة، إن المسابقة القارية متابعة جماهيرياً فالأندية الكبرى تلعب مباراة كل ثلاثة أيام والمسألة هي مسألة عمل وتدريب وتركيز وعلينا أن نلعب هذه المباريات بأفضل ما يمكن.