هدف "سافيتش الهلال" الأجمل في الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين

واختارت الجماهير هدف سافيتش؛ كأفضل هدف بالجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 54 %، والذي كان يتنافس مع هدف فواز الطريس؛ لاعب الخليج أمام الاتحاد، الذي حصل على تصويت بلغ 24 %، في اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة (4 / 2).