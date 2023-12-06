هدف "سافيتش الهلال" الأجمل في الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين

اختار الفريق الفني لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، هدف الصربي سيرجي سافيتش؛ لاعب الهلال، في مباراة النصر كأجمل هدف في الجولة الـ 15.
وكشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن عبر منصة "إكس"، عن أن الهدف الذي سجله سافيتش؛ أمام النصر في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (3 / 0)، حصل على لقب أجمل أهداف الأسبوع.
واختارت الجماهير هدف سافيتش؛ كأفضل هدف بالجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 54 %، والذي كان يتنافس مع هدف فواز الطريس؛ لاعب الخليج أمام الاتحاد، الذي حصل على تصويت بلغ 24 %، في اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة (4 / 2).
وتفوق أيضاً هدف سافيتش؛ على هدف زكريا هوساوي؛ لاعب الاتحاد الذي حصل على تصويت بلغ 23 %، بنفس الجولة.