في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.. أنظار العالم تتجه لـ "ديربي جدة" بين اتحاد "بنزيما" وأهلي "رياض محرز"

في المقابل، يسعى النصر إلى تحقيق فوز جديد عندما يستقبل أبها ، اليوم الجمعة ، على ملعب الأول بارك بالرياض، إذ يقدم مستويات كبيرة، فهو لم يخسر أو يتعادل في آخر 10 مباريات لعبها في ثلاث بطولات، بل ويسير بشكل تصاعدي ويسجل نتائج كبيرة، فبعد عثرة البداية، حقق 10 انتصارات متتالية، 6 منها في الدوري و3 في دوري أبطال آسيا، وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤملاً تحقيق فوز جديد يتقدم من خلاله في سلم الترتيب ويضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب.