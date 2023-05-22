غدًا في الدمام .. قمة الاتفاق والفتح تُحسم لقب الدوري الرديف في الموسم الأول

وشهدت النسخة الأولى من الدوري الرديف مشاركة 7 أندية هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، فيما تُقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهابًا وإيابًا" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة، وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم.