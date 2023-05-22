غدًا في الدمام .. قمة الاتفاق والفتح تُحسم لقب الدوري الرديف في الموسم الأول

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، غدًا الثلاثاء، قمة حسم الدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى لموسم 2022-2023، والتي ستجمع فريقي الاتفاق والفتح في آخر مبارياتهما بالنسخة الأولى من المسابقة.
ويتصدر الاتفاق جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أبها صاحب الـ23 نقطة والذي اختتم مبارياته ليخرج من السباق على اللقب، بينما يأتي الفتح ثالثًا برصيد 21 نقطة.
ويكفي الاتفاق نقطة التعادل أمام الفتح من أجل التتويج باللقب، فيما لا بديل أمام الفتح سوى الفوز من أجل حصد اللقب.
وشهدت النسخة الأولى من الدوري الرديف مشاركة 7 أندية هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، فيما تُقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهابًا وإيابًا" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة، وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم.
ويهدف إقرار الدوري السعودي الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.
يُذكر أنه بدءًا من الموسم المقبل سيُقام الدوري الرديف بمشاركة جميع فرق دوري روشن للمحترفين والتي سيبلغ عددها 18 فريقًا.