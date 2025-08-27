انطلاق دوري روشن 2025-2026 بقمة الأهلي ونيوم.. والاتفاق يترقب الخلود

مباريات السبت

تُختتم لقاءات الجولة الأولى السبت بثلاث مباريات؛ إذ يلتقي الفتح مع الفيحاء على ملعب نادي الفتح في الأحساء عند الساعة 6:55 مساءً، ويستضيف الأخدود نظيره الاتحاد – بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين – على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران عند التاسعة مساءً، فيما يواجه القادسية نظيره النجمة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند التاسعة مساءً.