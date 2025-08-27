انطلاق دوري روشن 2025-2026 بقمة الأهلي ونيوم.. والاتفاق يترقب الخلود

تنطلق غدًا الخميس منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين (2025-2026)، بثلاث مواجهات مرتقبة، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية محليًا وخارجيًا.
مباريات الخميس
يفتتح الدوري بلقاء ضمك والحزم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط عند الساعة 7:05 مساءً، تعقبه مواجهة الاتفاق والخلود على ملعب الاتفاق في الدمام عند التاسعة مساءً، فيما يختتم اليوم بقمة الأهلي – بطل ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي – أمام ضيفه الجديد في الدوري فريق نيوم، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند التاسعة مساءً.
مباريات الجمعة
تتواصل المنافسات يوم الجمعة بثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي الهلال مع الرياض على ملعب المملكة أرينا بالرياض عند الساعة 6:50 مساءً، ويستضيف الشباب نظيره الخليج عند الساعة التاسعة مساءً، فيما يحل النصر ضيفًا على التعاون في بريدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام التاسعة مساءً.
مباريات السبت
تُختتم لقاءات الجولة الأولى السبت بثلاث مباريات؛ إذ يلتقي الفتح مع الفيحاء على ملعب نادي الفتح في الأحساء عند الساعة 6:55 مساءً، ويستضيف الأخدود نظيره الاتحاد – بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين – على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران عند التاسعة مساءً، فيما يواجه القادسية نظيره النجمة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند التاسعة مساءً.