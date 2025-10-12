الاتحاد يواجه الهلال.. والأهلي يلتقي العُلا في نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

أما في المواجهة الثانية التي تُقام عند الساعة 6:00 مساءً، فسيلتقي الأهلي مع العُلا في مواجهة لا تقل أهمية عن الأولى، حيث يسعى الأهلي إلى استعادة أمجاده في البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضيفه إلى سجله، في حين يطمح العُلا إلى مواصلة مفاجآته بعد ظهوره المميز في الأدوار السابقة وبلوغه هذا الدور لأول مرة في تاريخه.