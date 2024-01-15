قبل أيام من انطلاقها.. إقبال هائل على تذاكر بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

كشفت لحظات العُلا عن تبقّي عددٍ محدودٍ من التذاكر لحضور بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات البطولة المنتظرة بنسختها الثالثة، ما يَعِدُ عشاق الرياضة بأجواء استثنائية لا مثيل لها.
وتعود البطولة المميزة إلى ربوع العُلا يوم الأربعاء 17 يناير وتستمر حتى 20 يناير، وهي أول بطولة بولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها، وتستقطب بنسختها الثالثة مجموعة من أبرز النجوم والأسماء المرموقة، مما يجعلها بطولة لا مثيل لها في مشهد رياضة البولو العالمي.
وتُقام ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو في مزيج فريد بين فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية، وتشارك في نسختها الثالثة ثمانية فرق تضم لاعبي بولو محترفين ورعاة عالميين إلى جانب شخصيات رسمية وملكية مرموقة في منافسات مثيرة للفوز بكأس بولو الصحراء المرموقة.
وتحمل البطولة في طياتها الكثير من الأجواء المميزة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب، ما يضمن لضيوف العُلا تجربة رياضية ترفيهية يصعب نسيانها.
وتشهد النسخة الثالثة إقبالًا مذهلًا، حيث تتوفر تذاكر الحضور المبكر ابتداءً من 150 ريالًا سعوديًا، والتذاكر الممتازة ليوم واحد ابتداءً من 338 ريالًا سعوديًا، كما تتوفر تذاكر الدخول العام ليومَيْ عطلة الأسبوع ابتداءً من 300 ريال سعودي، بينما تتوفر تذاكر الدخول لأربعة أيام ابتداءً من 488 ريالًا سعوديًا، ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة حول المزايا وإمكانية الوصول المجاني والعروض المقدمة مع كل تذكرة قبل الحجز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: Experience AlUla website.
وتحولت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها في 2020، إلى فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث استقطبت العديد من المشاهير وعشاق الرياضة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وتحتفي هذه البطولة بمكانة العُلا المرموقة كوجهة عالمية لرياضة البولو، كما تعزز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في مجال الفروسية، ما يعكس عمق جذور الفروسية والثقافة والفنون في هوية المملكة وتراثها الأصيل.
وتنطلق هذه البطولة بالتزامن مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الشهير، المهرجان الثقافي والترفيهي الأطول على مستوى المنطقة، مع سلسلة من العروض الاستثنائية والاحتفالات المميزة والفعاليات الرائعة حتى 27 يناير الجاري.