قبل أيام من انطلاقها.. إقبال هائل على تذاكر بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

وتشهد النسخة الثالثة إقبالًا مذهلًا، حيث تتوفر تذاكر الحضور المبكر ابتداءً من 150 ريالًا سعوديًا، والتذاكر الممتازة ليوم واحد ابتداءً من 338 ريالًا سعوديًا، كما تتوفر تذاكر الدخول العام ليومَيْ عطلة الأسبوع ابتداءً من 300 ريال سعودي، بينما تتوفر تذاكر الدخول لأربعة أيام ابتداءً من 488 ريالًا سعوديًا، ويمكن معرفة التفاصيل الكاملة حول المزايا وإمكانية الوصول المجاني والعروض المقدمة مع كل تذكرة قبل الحجز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: Experience AlUla website.