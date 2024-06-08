الرس حل ثانيًا والجوف ثالثًا.. نادي الرياض يتوج بكأس بطولة المملكة لسلة الكراسي

وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي عبدالإله بن سعد المقرن الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة حيث حصل نادي الرياض على كأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال لاعبو نادي الرس الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني، وحل ثالثًا نادي الجوف وحصل لاعبوه على الميداليات البرونزية.