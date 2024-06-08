الرس حل ثانيًا والجوف ثالثًا.. نادي الرياض يتوج بكأس بطولة المملكة لسلة الكراسي

حقق نادي الرياض لذوي الإعاقة بطولة المملكة لكرة السلة على الكراسي التي نظمها الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي على صالة نادي العروبة بالجوف.
وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي عبدالإله بن سعد المقرن الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة حيث حصل نادي الرياض على كأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال لاعبو نادي الرس الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني، وحل ثالثًا نادي الجوف وحصل لاعبوه على الميداليات البرونزية.
وفي الجوائز الفردية حصل لاعب نادي الرس عبدالله الفيفي على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، ونال لاعب نادي الرياض زياد الخالدي جائزة أفضل لاعب دفاع، فيما حقق لاعب نادي الجوف موسى شاجري جائزة أفضل لاعب واعد بالبطولة.