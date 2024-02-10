"الراجحي" بطلاً لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 للمرة السابعة

تمكن السائق السعودي يزيد الراجحي، برفقة ملاحه الألماني تيمو جوتشالك، من تحقيق لقب رالي حائل تويوتا الدولي 2024، للمرة السابعة في تاريخه، على متن تويوتا هايلوكس.
وتوّج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، ورئيس هيئة تطوير المنطقة في منتزه المغواة بحائل اليوم، "الراجحي" بطلاً للرالي، والفائزين الاثنين الآخرين البرتغالي جواو فيريرا، وملاحه البرتغالي فيليب بالميرو ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس، والفائز بالمركز الثالث روكاس باتسوسكا (ليتوانيا) وملاحه أوريول فيدال (إسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة، والشركاء والداعمين، وضيوف الرالي.
وقطع "الراجحي" مسافة المرحلة الخاصة والبالغة 164 كم في زمن قدره ساعة و42 دقيقة و55 ثانية، محافظًا على تقدمه على البرتغالي جواو فيريرا بفارق 38 ثانية في الترتيب النهائي، والليتواني روكاس باتسوسكا الذي جاء خلفهما في المركز الثالث بفارق دقيقة و9 ثوانٍ.
وجاءت النتائج النهائية لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 كالتالي:
1- يزيد الراجحي (السعودية)، الملاح تيمو جوتشالك (ألمانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.
2- جواو فيريرا (البرتغال)، الملاح فيليب بالميرو (البرتغال)، ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس.
3- روكاس باتسوسكا (ليتوانيا)، الملاح أوريول فيدال (إسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.
1- صالح عبدالله السيف (السعودية)، الملاح ناصر الكواري (قطر).
2- جواو دياز (البرتغال)، والملاح جواو ميراندا (البرتغال).
3- دييغو مارتينيز (الأرجنتين)، والملاح سيرجيو ليفانتي (أوروغواي).
1- فرناندو الفاريز (الأرجنتين)، والملاح خافيير بانسيري (فرنسا).
2- الكسندر توريل بوكوي (إسبانيا)، والملاح بيدرو لوبيز (إسبانيا).
3-أحمد الكواري (قطر)، والملاح مانويل لوتشيس (قطر).
فيليب هورليمان (ألمانيا).
1-محمد البلوشي (الإمارات).
2- عبدالله الشطي (الكويت).
3- عبدالحليم المغيرة (السعودية).
1- هيثم التويجري (السعودية).
2- هاني النومسي (السعودية).
3-عبدالعزيز الشيبان (السعودية).