"الراجحي" بطلاً لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 للمرة السابعة

وتوّج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، ورئيس هيئة تطوير المنطقة في منتزه المغواة بحائل اليوم، "الراجحي" بطلاً للرالي، والفائزين الاثنين الآخرين البرتغالي جواو فيريرا، وملاحه البرتغالي فيليب بالميرو ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس، والفائز بالمركز الثالث روكاس باتسوسكا (ليتوانيا) وملاحه أوريول فيدال (إسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة، والشركاء والداعمين، وضيوف الرالي.