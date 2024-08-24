أمين عام الأولمبية والبارالمبية السعودية يشارك في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة

وقال عبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارامبية السعودية: "الإعلان عن تنظيم الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة ابتداءً من العام المقبل؛ هو فرصة مثالية للجمع بين قيم وعراقة الحركة الأولمبية وتطلع وطموح قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب، ويمثل خطوة تاريخية لنمو الرياضات الأولمبية وتطورها مع وجود المملكة العربية السعودية في مقدمة هذا النمو كقوة دافعة ورئيسية، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- في عام 2022. وهي قطعًا فرصة سانحة للاعبي الرياضات الإلكترونية لتمثيل بلدانهم بكل فخر ابتداء من العام 2025 وإيصال القيم الأولمبية إلى فئات جديدة من اللاعبين والجمهور على حد سواء".