أمين عام الأولمبية والبارالمبية السعودية يشارك في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة

بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، عُقدت اليوم السبت، جلسة حوارية عن الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بعنوان "التحول التاريخي للرياضات الإلكترونية"، بمشاركة الرئيس التنفيذي، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، وسير ميانغ نائب رئيس الأولمبية الدولية، وديفد لابارتيان رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية، رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية باللجنة الأولمبية الدولية؛ وذلك ضمن أعمال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة المنعقد العاصمة الرياض.
وتزامن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، مع الأسبوع الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الأولى، والذي شهد مشاركة أكثر من 60 متحدثًا وحضور أكثر من 1000 شخصية بارزة من الرواد العالميين في قطاعات الرياضات الإلكترونية والرياضة والتكنولوجيا والاستثمار وغيرها.
وقال عبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارامبية السعودية: "الإعلان عن تنظيم الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة ابتداءً من العام المقبل؛ هو فرصة مثالية للجمع بين قيم وعراقة الحركة الأولمبية وتطلع وطموح قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب، ويمثل خطوة تاريخية لنمو الرياضات الأولمبية وتطورها مع وجود المملكة العربية السعودية في مقدمة هذا النمو كقوة دافعة ورئيسية، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، والتي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- في عام 2022. وهي قطعًا فرصة سانحة للاعبي الرياضات الإلكترونية لتمثيل بلدانهم بكل فخر ابتداء من العام 2025 وإيصال القيم الأولمبية إلى فئات جديدة من اللاعبين والجمهور على حد سواء".
يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية، أعلنت مطلع يناير الماضي عن عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عامًا، لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة عام 2025، ونسخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة؛ وذلك امتدادًا لسلسلة البطولات العالمية المتنوعة التي نجحت المملكة في استضافتها في الآونة الأخيرة، وتأكيدًا على موقعها الريادي بصفتها مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية.