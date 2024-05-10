بطولة سماش السعودية 2024 لكرة الطاولة: استمرار التفوُّق الصيني

وفي جانب الرجال، تمكّن المصنف الأول عالمياً شوكين وانغ من الوصول إلى ثالث نهائي شخصي، ضمن بطولة سماش السعودية "فاز بلقبي زوجي الرجال والزوجي المختلط"، بعد أن حقق الفوز على مواطنه شيدونغ لين بنتيجة 4–3، وسيكون خصمه في المباراة النهائية الألماني باتريك فرانزيسكا الذي تغلّب على الكوري ووجين جانغ بنفس النتيجة، وأصبح بذلك أول لاعب غير صيني يصل لنهائي فئة فردي الرجال في تاريخ بطولات جراند سماش.