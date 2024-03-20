الليلة في "الأول بارك" في العاصمة الرياض .. الأخضر السعودي يواجه طاجيكستان
يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره طاجيكستان، عند العاشرة من مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، على أن يتجدد لقاء المنتخبين "الثلاثاء" المقبل بطاجيكستان لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.
ويحتل المنتخب السعودي المركز السادس في تصنيف الفيفا للمنتخبات الآسيوية، بينما يحتل طاجيكستان المركز السادس عشر.
وشهدت قائمة المنتخب السعودي لهذه المباراة تغييرات، حيث استبعد المدير الفني للمنتخب "مانشيني" كلاً من متعب الحربي، ووليد الأحمد، وعبدالله الخيبري لعدم الجاهزية، بينما استدعى المدرب الإيطالي محمد البريك عقب تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها مع ناديه الهلال، لينضم إلى معسكر الأخضر.
في الجانب الآخر تعادل منتخب طاجيكستان في مباراته الأولى أمام منتخب الأردن بهدف لمثله، وفاز في الجولة الثانية بسداسية لهدف على باكستان.
يُذكر أن الأخضر السعودي يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط ، ويأتي الطاجيكستاني في المركز الثاني بـ 4 نقاط.