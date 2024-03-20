الليلة في "الأول بارك" في العاصمة الرياض .. الأخضر السعودي يواجه طاجيكستان

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره طاجيكستان، عند العاشرة من مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، على أن يتجدد لقاء المنتخبين "الثلاثاء" المقبل بطاجيكستان لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.