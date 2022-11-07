من 9 حتى 19 من نوفمبر الحالي.. رالي حائل تويوتا الدولي 2022 يكمل استعداداته الأخيرة

وأوضح رئيس اللجان التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف أنه منذ الإعلان عن موعد انطلاق رالي حائل الدولي خلال المدة من 10 حتى 12 نوفمبر بدأت استعدادات اللجان لإطلاق الفعاليات المصاحبة البالغ عددها 17 فعالية، التي تضم فعالية الراعي الرئيس تويوتا، وفعاليات الرعاة، بالإضافة إلى عدد من فعاليات الجهات الحكومية والجمعيات.