من 9 حتى 19 من نوفمبر الحالي.. رالي حائل تويوتا الدولي 2022 يكمل استعداداته الأخيرة

أكملت اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2022، استعداداتها لانطلاق الفعاليات المصاحبة للسباق من 9 حتى 19 من نوفمبر الحالي.
وأوضح رئيس اللجان التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف أنه منذ الإعلان عن موعد انطلاق رالي حائل الدولي خلال المدة من 10 حتى 12 نوفمبر بدأت استعدادات اللجان لإطلاق الفعاليات المصاحبة البالغ عددها 17 فعالية، التي تضم فعالية الراعي الرئيس تويوتا، وفعاليات الرعاة، بالإضافة إلى عدد من فعاليات الجهات الحكومية والجمعيات.
وبين أن الفعاليات المصاحبة تشمل: فعالية القهوة السعودية والمسيرات الاستعراضية والفنون الشعبية ومعرض الأسر المنتجة وخيمة الألعاب الإلكترونية ومنطقة الفعاليات الرياضية، إلى جانب منطقة ألعاب الأطفال وسلسلة من المطاعم والمقاهي المتنوعة؛ وذلك لتعزيز الأثر الاقتصادي والسياحي والثقافي والاجتماعي بالمنطقة.
من جانب آخر، أكملت اللجنة الأمنية لرالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ18 استعداداتها الميدانية بمسح كل مراحل السباق ونقاط البداية والنهاية بمشاركة فريق الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتفقد كل المواقع والتأكد من جاهزيتها، واستعرضت اللجنة الأمنية الخطط الميدانية كافة.