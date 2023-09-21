وزير الرياضة يوجّه بالتحقيق في التغيير الذي لوحظ على جزء من أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي، أمس الخميس، بأنه تم التوجيه للتحقيق بشكل عاجل في تغير لون أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
ووجّه وزير الرياضة، بالتحقيق في التغيير الذي لوحظ على جزء من أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، قبل مواجهة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وضيفه الفتح، ضمن مباريات الجولة السابعة «نحلم ونحقق» من دوري روشن السعودي، طبقًا لما أعلن الدكتور رجاء الله السلمي متحدث الوزارة الرسمي.
وقال متحدث وزارة الرياضة الرسمي عبر حسابه في منصة «X» للتواصل الاجتماعي: «إشارة إلى ما لوحظ من تغير لون جزء من أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، فقد وجّه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك بشكل عاجل، ورفع تقرير مفصّل عن الأسباب خلال 24 ساعة.
وظهر جزء من أرضية ملعب الفيصل، بلون مختلف عن بقية الأجزاء، خلال دخول اللاعبين لإجراء تدريبات الإحماء، ما لفت نظر حكم المباراة الذي اتجه إليه مباشرة لتفقده.