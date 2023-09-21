وزير الرياضة يوجّه بالتحقيق في التغيير الذي لوحظ على جزء من أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل

ووجّه وزير الرياضة، بالتحقيق في التغيير الذي لوحظ على جزء من أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، قبل مواجهة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وضيفه الفتح، ضمن مباريات الجولة السابعة «نحلم ونحقق» من دوري روشن السعودي، طبقًا لما أعلن الدكتور رجاء الله السلمي متحدث الوزارة الرسمي.